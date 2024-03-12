В Госдуме ответили на призыв Киева к Грузии остановить авиасообщение с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин усомнился в том, что Грузия остановит авиасообщение с Россией после призыва Украины. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не думаю, что это в интересах Грузии. Киев и раньше злоупотреблял указаниями в адрес Грузии. Например, что ей нужно освободить [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили и так далее. Мне кажется, что это вызывает у правящей коалиции и у правительства Грузии одно только раздражение. Я не верю, что они будут подчиняться таким указаниям из Киева», — ответил Затулин.

Ранее глава парламентской фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Грузия должна остановить авиасообщение с Россией ради нормализации отношений с Украиной.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с заявлением Арахамии, выдвинувшего Тбилиси ряд требований для нормализации отношений. При этом он отметил, что страна решительно поддерживает украинский народ и выражает солидарность с украинским государством.