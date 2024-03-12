ГД приняла обращение к ФРГ в связи с участием в преступлениях киевского режима

Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Бундестагу в связи с участием Германии в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесением ущерба гражданской инфраструктуре на территории России. В документе парламентарии призывают провести объективное расследование участия военнослужащих Бундесвера в боевых действиях на территории Украины.

"Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации считают принципиально важным, своевременным и необходимым обратиться к немецким парламентариям - членам Бундестага Федеративной Республики Германия в связи с обнародованием информации об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования украинскими вооруженными формированиями для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры на территории России, включая Крымский мост через Керченский пролив", - указано в документе.

В обращении отмечено, что инспектор люфтваффе Бундесвера генерал-лейтенант Инго Герхартц инструктировал высокопоставленных немецких офицеров, как спланировать поставки на Украину дальнобойных ракет, обеспечить ускоренное обучение украинского персонала, предоставить ему необходимые разведывательные данные для уничтожения важнейшей транспортной артерии, связывающей российские регионы.

"В традициях гитлеровского люфтваффе, нисколько не беспокоясь о возможных жертвах среди мирных российских граждан, а также о последствиях гуманитарного характера для многомиллионного населения Крыма в результате разрушения Крымского моста, этот военачальник волнуется исключительно о том, каким образом скрыть соучастие немецких вооруженных сил в планируемых преступлениях киевского режима и отвести неизбежные обвинения в адрес политического руководства Федеративной Республики Германия, в первую очередь канцлера О. Шольца. Из распространенной аудиозаписи прямо следует, что задача офицерам военно-воздушных сил была поставлена одним из высших военно-политических руководителей страны, вероятно, министром обороны Б. Писториусом", - говорится в обращении.

Парламентарии считают, что таким образом, курс на побуждение киевского режима к расширению территории военного конфликта и продолжению террора в отношении мирного населения, навязываемый из Вашингтона, находит поддержку и в Берлине.

"Многочисленные факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружения и боеприпасов, а также об участии военнослужащих США, Великобритании, Франции и других стран НАТО, включая Германию, в боевых действиях на Украине, в том числе в качестве инструкторов и военных специалистов, занимающихся обслуживанием сложной военной техники, дают все основания утверждать о достоверности и крайней опасности планов, вынашиваемых руководством Бундесвера", - следует из документа.

Депутаты Госдумы считают, что в этих условиях утверждения Олафа Шольца о нецелесообразности поставок на Украину ракет дальнего радиуса действия вызывают закономерные сомнения и могут быть направлены на сокрытие истинных целей немецкой политики на украинском направлении.

"Депутаты Государственной думы призывают Бундестаг Федеративной Республики Германия провести объективное расследование участия военнослужащих Бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Вопреки утверждениям о том, что военные поставки Киеву "приближают мир", в настоящее время именно Украина, превращенная усилиями западных политиканов в кровавый полигон, на котором армии стран НАТО и западные компании военно-промышленного комплекса проводят испытания различных образцов вооружения и военной техники, больше всего страдает от желания натовских покровителей Киева вести с Россией войну "до последнего украинца", подчеркнули они в обращении.

Также депутаты призывают Бундестаг не допустить действий, втягивающих Германию в вооруженный конфликт на стороне фашистско-террористического украинского режима.