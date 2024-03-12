Россия получила ведомственное уведомление от Армении о прекращении работы пограничников РФ в аэропорту Звартноц, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что контакты между странами продолжаются, передает ТАСС.

Действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет и по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу, — уточнил Песков.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил о способности Армении нести службу в аэропорту Звартноц без участия российских пограничников. Он подчеркнул, что пограничная служба Армении уже достаточно опытна, чтобы самостоятельно контролировать объект. Пашинян также выразил РФ благодарность за продолжительную поддержку республики.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предположил, что изгнание российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц может означать только то, что власти Армении готовят какую-то масштабную провокацию, для которой им не нужны свидетели. Он допустил, что в Ереване собираются завезти в страну какое-то запрещенное конвенциями западное вооружение, чему российские пограничники однозначно воспрепятствовали бы.