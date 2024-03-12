Россия указала на фейки со стороны спецпредставителя Гутерриша

Спецпредставитель генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамила Паттен прославилась использованием фейков в своей работе. На это указала зампостпреда РФ при Всемирной организации Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала доклад Паттен по итогам поездки в Израиль.

«Важно отметить, что этот визит не включает посещения сектора Газа, да и вообще не предполагает возможности проведения расследования преступлений или атрибуции актов», — подчеркнула Заболоцкая.

По словам дипломата, из-за скандалов с фейками доверие к спецпредставителю генсекретаря ООН Антониу Гутерриша подорвано.

В 2022 году в СМИ распространилось заявление Паттен о том, что российским солдатам выдают «Виагру» для изнасилования украинок. Позже Паттен призналась в том, что не владеет достоверной информацией об этом.

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