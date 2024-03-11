Медведев раскритиковал Макрона за перенос визита в Киев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в социальной сети X решение президента Франции Эммануэля Макрона по переносу визита в Киев. Об этом пишет «Российская газета».

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что визит Макрона на Украину в очередной раз перенесли по ряду причин.

«Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! Бедная Франция!», — заметил Медведев.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что среди лидеров европейских стран возникли разногласия по вопросу о том, насколько интенсивно следует поддерживать Украину. Французский лидер перенес визит с тем, чтобы провести консультации с союзниками и, после получения конкретных результатов, отправиться в Киев.