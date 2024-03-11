Госдума обсудить 12 марта проект обращения к бундестагу по поводу участия Германии в преступлениях Киева. Об этом ТАСС

сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, данный вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании.

«Совет Думы включил в повестку 12 марта рассмотрение проекта обращения к бундестагу. Оно будет рассмотрено первым пунктом», — отметил он.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании. Позже в ФРГ признали подлинность записи.