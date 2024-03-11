МИД России обратил внимание на слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о поддержке Армении перед лицом «исходящих из РФ угроз», они являются прямым подтверждением того, что Запад хочет сделать из республики инструмент против Москвы. Об этом «РИА Новости» заявили в ведомстве.

В МИД отметили, что не удивились тому, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность «всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе».

«Но откровения Хиппи — это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», — добавили в ведомстве.

Также там заявили, что высказывание Хиппи является поводом задуматься для ответственных политиков в Ереване.

В России отреагировали на отказ Армении от военного сотрудничества

Ранее замминистр обороны Великобритании сообщил, что Лондон признает решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и поддержит республику перед лицом исходящих от РФ угроз и ответных мер.