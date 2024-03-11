Постпред России в Вене оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

По словам Михаила Ульянова, активность украинских беспилотников в районе объекта продолжается.

«Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП. Постоянно наносятся удары по городу Энергодару, где живут сотрудники станции и члены их семей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат отметил, что последние две такие атаки были 1 марта. Ульянов сообщил о регулярных попытках Киева ударить по российским АЭС, в том числе Курской.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра. Украина продолжает целенаправленно обстреливать её и устраивать провокации. В конце февраля все блоки объекта были остановлены.