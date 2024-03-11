Джабаров прокомментировал слова Буданова о подготовке к операции в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил озвученный главой Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым* план провести серьезную военную операцию в Крыму. Джабаров осудил подобное заявление, сообщает Lenta.ru.

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Ранее Буданов сообщил, что Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму. По его словам, действия в Черном море — подготовка к серьезной операции в Крыму.

Сенатор пояснил, что слышать такие заявления от руководителя спецслужбы — не совсем обычное дело.

«Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются», — сказал Джабаров.

Он отметил, что хоть подобное и маловероятно, но тем не менее Россия примет к сведению заявления Буданова.

* Внесен(а) в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.