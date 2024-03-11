Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса»

Юрий Борисов рассказал о финальной стадии подготовки новой экспедиции на МКС и о планах по развитию госкорпорации. Он также подарил президенту портрет Юрия Гагарина. 9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения космонавта.

В конце февраля «Роскосмос» объявил о продаже непрофильных активов на 11,5 млрд рублей. В текущем году корпорация выставит на торги 150 объектов недвижимости: офисные здания, пансионаты и бывшие санатории в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Тверской области и других регионах.