Путин поздравил нового президента Пакистана с избранием на пост

Глава парламентской фракции Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари 9 марта вновь стал президентом Пакистана. С избранием на этот пост его поздравил российский коллега Владимир Путин.

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В адресованной Асифу Зардари поздравительной телеграмме, текст которой приводит ТАСС, подчёркивается дружественный характер российско-пакистанских отношений, которые, по мнению Путина, в дальнейшем будут последовательно развиваться.

Ранее глава российского государства поздравил с успешным проведением выборов президента Белоруссии Александра Лукашенко.