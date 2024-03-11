Песков заявил об отсутствии открытого указа о смене главкома ВМФ России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские власти не издавали открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ России.

«Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счёт не было», — добавил он.

Песков подчеркнул, что имеются указы с грифом «секретно», которые он не может комментировать.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что атомный ледокол «Сталинград» заложат в России в 2025 году.