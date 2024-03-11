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Песков заявил об отсутствии открытого указа о смене главкома ВМФ России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские власти не издавали открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ России.

Песков заявил об отсутствии открытого указа о смене главкома ВМФ России
© РИА Новости
«Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счёт не было», — добавил он.

Песков подчеркнул, что имеются указы с грифом «секретно», которые он не может комментировать.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что атомный ледокол «Сталинград» заложат в России в 2025 году.

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Дмитрий Песков
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