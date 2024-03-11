В Крыму отпразднуют 10-летие воссоединения с Россией

За 10 лет после воссоединения Крыма с Россией жители полуострова смогли сохранить мир и уважение друг к другу, избежав внутренних конфликтов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что это является главным достижением жителей региона.

«Наше главное достижение - что мы сохранили мир и уважение друг к другу. У нас нет межнациональных и межконфессиональных противоречий. Мы с точки зрения нашего многонационального сообщества любим и уважаем друг друга на бытовом уровне. Всего остального мы достигли благодаря поддержке президента и всей большой страны. Спасибо всем субъектам Российской Федерации, моим коллегам, жителям - за 10 лет одним пройти такой большой путь быстро бы не получилось. Мы всегда ощущали эту поддержку - и органов власти, и на уровне граждан, - и это придавало нам сил преодолевать все трудности и препятствия», - сказал Аксенов.

Также Аксенов заявил, что России не следует ориентироваться на действия коллективного Запада и стоит принимать решения исходя из своих собственных интересов. Глава региона подчеркнул, что Запад всегда преследовал одну цель - раздробить и уничтожить Россию.

Восемнадцатого марта 2024 года исполнится 10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. После государственного переворота на Украине в 2014 году глава республики Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта. 16 марта состоялся референдум, в ходе которого почти 97% крымчан проголосовали за воссоединение. 18 марта 2014 года президент Путин подписал договор о принятии Крыма в состав РФ. С этого же дня на полуострове ежегодно отмечается праздник День воссоединения Крыма с Россией.