Песков прокомментировал обвинения России в «энергетическом шантаже» Молдавии

Обвинения России в «энергетическом шантаже» со стороны президента Молдавии Майи Санду в Кремле считают несостоятельными и неоправданными. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Санду посетила Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также присутствовать при подписании двусторонних соглашений в сферах безопасности и экономики. На фоне этого президент Молдавии обвинила Россию в энергетическом шантаже с целью контроля страны.

Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

Комментируя эти слова, представитель Кремля заявил, что ни о каком шантаже речи не идет — страны решают вопросы о поставках энергоносителей исключительно в коммерческом поле.

«Конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Кишинев должен прислушиваться к мнению жителей Приднестровья, чтобы избежать катастрофы в регионе. Песков подчеркнул, что власть в Молдавии не должна следовать «к чьим-то советам» и выбирать путь конфронтации и подавления людей.