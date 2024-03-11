В Кремле ответили на обвинения Санду в энергетическом шантаже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду об "энергетическом шантаже" в сторону России, назвал их необоснованными. Об этом сообщает Pravda.ru.

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Ранее Санду встретилась с французским лидером Эммануэлем Макроном. Они подписали соглашения в области безопасности и экономики. Комментируя слова Санду, представитель Кремля заявил, что она постоянно обвиняет РФ в "энергетическом шантаже". При этом вопросы России к Молдавии всегда носят только "коммерческий характер". В связи с этим Песков назвал заявления главы Молдавии необоснованными и бездоказательными.

Ранее в МИД РФ заявили, что ни одна достигнутая "Газпромом" в 2021 году договоренность с молдавскими властями не была выполнена. Санду же сообщала, что не беспокоится о существующем долге. По ее словам, он якобы составлял только 9 миллионов долларов, вместо 700 миллионов долларов заявленных "Газпромом".