Российские фильмы стали более качественными, чем 10-15 лет назад. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 11 марта.

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— Надо идти вперед. Снимать о войне. Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Пора. Настал момент, — отметил он.

По словам Медведева, сценарии российских фильмов, режиссура, а также игра актеров стали лучше. Тем не менее важно также снимать документальное кино о подвигах российских бойцов, чтобы все знали и помнили о ни, написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что воспитывался на таких кинокартинах, как современный «Чебурашка». Российский лидер отметил, что таких лент было много: например, много хороших мультфильмов выпускал «Союзмультфильм», их следует смотреть современным детям.

Владимир Путин считает, что фундаментом бытия являются традиционные ценности. Он отметил, что именно они роднят людей между собой.