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Постпред Крыма Мурадов предупредил Запад о возмездии за агрессию НАТО против РФ

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии солдат НАТО на Украине, предупредил страны Запада о возмездии со стороны РФ в случае прямого военного конфликта альянса с Россией. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

В Крыму заявили о возмездии за прямой конфликт НАТО с РФ
© РИА Новости
«Верим, что возмездие неотвратимо», — подчеркнул Мурадов, отметив, что слова Сикорского о НАТО и Украине фактически стали признанием прямого участия западных стран в конфликте.

Он также заявил, что военнослужащие стран НАТО принимают участие в нанесении ударов по территории России, в том числе по гражданским объектам.

До этого Мурадов сообщал, что новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса.

По его словам, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерен войти в историю как «генерал 200» из-за большого числа потерь на фронте.

Ранее в Крыму перечислили врагов полуострова на Западе.

Политика
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