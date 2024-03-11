Володин назвал последствия выдачи Ассанжа США

Если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отправят в США, поддерживающие это решение страны перестанут существовать как правовые государства. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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В своем Telegram-канале он назвал ситуацию вокруг этого человека примером подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

"Если бы разоблачения Ассанжа касались России или Китая, а не США, он был бы назначен "борцом за правду и свободу", - подчеркнул Володин. - Но он раскрыл преступления Вашингтона. А мировой гегемон не терпит подобного в свой адрес, уничтожая всех несогласных". Он призвал вдуматься: "Более 12 лет человека держат в заточении без доказанной вины". Это не что иное, как беспредел, уверен спикер.

В случае экстрадиции основателя WikiLeaks в США ему грозит до 175 лет тюрьмы, напомнил Володин.

"Его выдача станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, включая право на свободу слова", - заявил он.

В таком случае страны, поддержавшие выдачу, перестанут существовать как правовые государства, резюмировал парламентарий.