В Госдуме объяснили призывы избегать поездок в Россию

Депутаты расценивают предупреждения дипломатических ведомств стран НАТО о возможных терактах в России как очередную грязную провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за выборами. Об этом 11 марта заявил в соцсетях председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

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Ранее посольство США и МИД Британии распространили публикации о якобы готовящихся 8 и 9 марта террористических актах в Москве. Учреждения рекомендовали гражданам избегать посещения массовых мероприятий.

По словам парламентария, МИД Румынии прямолинейно адресовал подобные рекомендации исключительно гражданам своей страны, планирующим наблюдать за выборами Президента в России. При этом в РФ должны приехать более тысячи наблюдателей из сотни разных государств.

«В связи с этим расцениваем деструктивную информационную кампанию НАТО как очередную грязную провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за выборами в Российской Федерации», — написал Пискарев.

Он отметил, что это уже не первая кампания по запугиванию гостей России и российских граждан, нацеленная на международную изоляцию страны. Всплеск подобных заявлений дипломатов и публикаций в западной прессе наблюдался и перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году, напомнил депутат, подчеркнув, что сорвать Олимпиаду в России провокаторам не удалось.

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Не достигнут своих целей они и на этот раз, заверил Пискарев. «Комиссия продолжит свою работу по выявлению попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заключил он.