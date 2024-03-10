В МИД РФ оценили слова Папы Римского о белом флаге Украины

В своем призыве к переговорам папа Франциск обратился не к Киеву, а к Западу, который использует Украину как инструмент для своих амбиций. Об этом в интервью ANSA сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На мой взгляд, папа просит Запад отказаться от своих амбиций и признать свою ошибку», — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной.

В Ватикане объяснили слова папы римского об Украине и белом флаге

Накануне понтифик в интервью швейцарскому телеканалу заявил, что Киеву лучше начать переговоры, чем продолжать бессмысленные боевые действия.

«Тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры, тот сильнее. Слово «переговоры» — отважное. Не стыдитесь вести переговоры, пока дела не ухудшились», — предупредил Франциск.

После этого в пресс-службе Ватикана попытались смягчить слова папы, заявив, что он не имел в виду капитуляцию Киева.