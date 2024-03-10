В МИД РФ оценили слова Папы Римского о белом флаге Украины
В своем призыве к переговорам папа Франциск обратился не к Киеву, а к Западу, который использует Украину как инструмент для своих амбиций. Об этом в интервью ANSA сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На мой взгляд, папа просит Запад отказаться от своих амбиций и признать свою ошибку», — сказала Захарова.
Она добавила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной.
В Ватикане объяснили слова папы римского об Украине и белом флаге
Накануне понтифик в интервью швейцарскому телеканалу заявил, что Киеву лучше начать переговоры, чем продолжать бессмысленные боевые действия.
«Тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры, тот сильнее. Слово «переговоры» — отважное. Не стыдитесь вести переговоры, пока дела не ухудшились», — предупредил Франциск.
После этого в пресс-службе Ватикана попытались смягчить слова папы, заявив, что он не имел в виду капитуляцию Киева.
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