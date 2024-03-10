Путин пошутил про прическу с дредами

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи прокомментировал прическу с дредами у одного из них, заявив, что хочет такую же. Этот фрагмент вошел в Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин заметил участника фестиваля из Нигерии с дредами, когда фотографировался со студентами.

«Мне тоже надо такую прическу сделать», — пошутил он.

Президент посетил Всемирный фестиваль молодежи 6 марта. Он пообщался с участниками, а также выступил на церемонии закрытия. Мероприятие проходило на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Заявки на участие в фестивале подали более 300 тысяч человек из 190 стран.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин раскрыл срок запуска программы «Земский работник культуры». Он заявил, что деятели культуры, переехавшие в села, получат по миллиону рублей, а специалисты, которые переедут в новые регионы, получат по два миллиона.