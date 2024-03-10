Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что стамбульские соглашения между Россией и Украиной, являются «российской пропагандой». Об этом пишет ТАСС.

Встреча рабочих групп России и Украины по мирному урегулированию конфликта состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года. Помощник президента России Владимир Мединский тогда сообщил, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём.

«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин [глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид] Арахамия и о чем тогда говорил господин [экс-премьер Британии Борис] Джонсон», — пояснил Песков.

Напомним, что в ноябре 2023 года Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Он уточнил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО.

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По его словам, в ситуацию вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.