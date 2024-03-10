Путин проголосует на выборах президента РФ

Президент России Владимир Путин проголосует на следующей неделе на выборах главы государства страны, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Отмечается, что Путин на следующей неделе также проведет несколько встреч и совещаний. Сообщается, что российский президент проведет встречу с победителями конкурса "Лидеры России".

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что служба безопасности президента России делает все, что необходимо для обеспечения безопасности Владимира Путина.

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что Кремль своевременно проинформирует граждан, когда кандидат в президенты России Владимир Путин проголосует на выборах. 5 марта Путин встретился с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, где попробовал выращенные ими помидоры.

Кроме того, глава государства поговорил с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар", где ему показали прототип робота, способного собирать плоды.