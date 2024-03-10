В Крыму причислили к врагам лидеров США, Германии, Великобритании и Франции. Как отметил глава крымского парламента Владимир Константинов, все они перешли в этот стан за последние два года.

«Такие как Байден, Макрон, Сунак или тот же Шольц и им подобные за последние, особенно, два года стали настоящими врагами российского Крыма», - цитирует Константинова РИА Новости.

Политик отметил, что западных лидеров была возможность посетить Крым и своими глазами увидеть жизнь людей в течение первых восьми лет с 2014 года.

«Теперь им нечего делать на нашей крымской земле», - указал он.

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