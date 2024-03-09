МИД России призвал Оттаву снести все оставшиеся памятники нацистам в Канаде

Оттаве следует снести все оставшиеся памятники нацистам и нацистским коллаборационистам, которые остались в Канаде. Об этом заявили в официальном обращении МИДа России, опубликованном на сайте ведомства.

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Таким образом МИД России отреагировал на снос памятника добровольческой украинской дивизии CC "Галиция" на кладбище в городе Оквилл поблизости от Торонто.

"МИД России, Посольство России в Канаде, неравнодушные активисты и журналисты на протяжении долгого времени требовали убрать этот и многие другие мемориалы нацистским приспешникам. Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране", - заявили в МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что если Канада хочет дистанцироваться от наследия нацистских помощников, бежавших после поражения Германии во Великой Отечественной войны в Канаду, то необходимо уничтожить все мемориалы таким людям и организациям в стране. До этого в канадском Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC "Галичина".