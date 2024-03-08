Китай и Швейцария выступили за приглашение России на саммит по Украине

Китай и Швейцария выступили за приглашение России на мирный саммит по Украине. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что без участия России и Украины саммит рискует стать дипломатическим эквивалентом «потёмкинской деревни».

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что украинское руководство может решиться на запуск переговоров по урегулированию конфликта с Россией на фоне провалов Вооружённых сил Украины на фронте.