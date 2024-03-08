Путину представят предложения по денонсации международных соглашений

Предложения сенаторов по денонсации невыгодных для РФ международных соглашений будут представлены президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 6 марта поручила ему совместно с комитетом по международным делам провести ревизию международных соглашений, выявить устаревшие и невыгодные для России, которые дают привилегии "враждебным странам", и подготовить их к денонсации. Она также призвала не затягивать с этой работой.

"Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации, потому что в соответствии с конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров", - сказал Косачев.

По его словам, у России более 15 тыс. действующих двусторонних и многосторонних соглашений, большая часть из которых заключена с недружественными странами.