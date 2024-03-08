Австрия изменит подход к России в новой стратегии безопасности

Власти Австрии намерены дать более реалистичную оценку России с точки зрения своей национальной безопасности. Об этом говорится в проекте стратегии безопасности республики, отрывки из которого опубликовала газета Die Presse.

В нынешней стратегии Австрии от 2013 года Россию называют значимым партнером. По данным информированных кругов, в отношении РФ будет проводиться "более реалистичная оценка", пишет газета.

По данным издания, Вена намерена поддерживать стремления Украины, Молдавии и Грузии "на европейском пути".

Проект стратегии подчеркивает нейтральный статус Австрии. Она хочет углубить политический диалог с НАТО, активнее участвовать в "гражданских и военных форматах сотрудничества, учениях и платформах партнерства" в интересах своих вооруженных сил.

Австрия считает, что вместо отправки ВС на Украину следует сосредоточиться на дипломатии

Новая стратегия безопасности находится на этапе обсуждения правительством Австрии. Сроки публикации документа не оглашаются.