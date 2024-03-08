Премьер ЦАР направился в Россию с визитом

Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа вылетел с визитом в Россию. Об этом сообщило российское посольство в республике.

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«8 марта в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию с дружественным визитом», — говорится в сообщении в Telegram.

16 февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.