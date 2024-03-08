Названо число женщин-депутатов в России и странах мира

В Государственной думе 18% мест занимают женщины, свидетельствует статистика, опубликованная РИА Новости. По данным агентства, такой показатель дает России 153-е место в рейтинге стран мира по численности женщин в парламентах.

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Согласно статистическим данным, в среднем в разных странах мира доля женщин в парламентах составляет около 26%. Только в шести государствах женщины занимают более половины мест. Самым «женским» парламентом оказался госорган Руанды с показателем в 57,6%. Далее идут Куба (55,6%), Никарагуа (53,8%), Мексика (50,5%) и Андорра (50%). Меньше всего мест у жительниц Вануату, расположенного в Тихом океане. В парламенте островного государства на женщин приходится лишь 2% мест.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта. Глава государства в видеообращении по случаю праздника заметил, что женщинами «невозможно не восхищаться». Также он подчеркнул, что считает материнство одним из самых потрясающих предназначений женщины. По мнению Путина, это трудное и ответственное дело, однако оно приносит много радости и счастья.

Ранее Путин назвал 8 Марта очень добрым весенним праздником. Такое заявление он сделал во время разговора с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Он также пожелал вчерашним студенткам семейного счастья, после чего подарил каждой летчице букет и пожал руку.