Мэр российского города получил годовую премию за полтора месяца работы

Мэр города Пыть-Ях, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Дмитрий Горбунов получил годовую премию, проработав на своей должности полтора месяца. Об этом думы.

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Отмечается, что вознаграждения также удостоился экс-градоначальник Александр Морозов, который проработал на посту чуть больше 10 месяцев. Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету, говорится в заявлении местной думы.

«В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника», — уточняется на сайте городских властей.

В вознаграждение градоначальников включили выплату в размере одного оклада, а также квалификационные выплаты и северные надбавки. Согласно данным источника, средний ежемесячный доход мэра Пыть-Яха в 2022 году составлял 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд выпустил из колонии строгого режима осужденного за взятки экс-мэра города Усть-Илимск Владимира Ташкинова. В 2017 году ему вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет за получение взятки от предпринимателей на общую сумму 11 миллионов рублей.