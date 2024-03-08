Посол рассказал о последствиях санкций США против «Арктик СПГ 2»

Ограничительные меры Соединенных штатов против «Арктик СПГ-2», дочерней компании «Новатэка», ставят под вопрос участие Токио в проекте, отметил глава дипмиссии России в Японии Николай Ноздрев.

По данным посла, взаимовыгодное сотрудничество РФ и Японии в сфере энергетики насчитывает несколько десятилетий. Он добавил, что за это время Россия доказала, что является надежным партнером.

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«Администрация Фумио Кисиды утверждает, что продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, в частности, в рамках «Сахалин-1» и «Сахалин-2» соответствует национальным интересам», — отметил Ноздрев.

Дипломат пояснил, что проект «Арктик СПГ-2», в свою очередь, определен японским правительством как особо важный для обеспечения энергетической безопасности страны.

Вместе с тем, уточнил глава дипмиссии, в конце 2023 года Соединенные Штаты без согласования с Токио ввели против проекта санкционные ограничения, что поставило под вопрос дальнейшее участие в предприятии не только частного бизнеса, но и госкорпорации JOGMEC.

«Такие действия американцев все больше напоминают лихие времена беззакония на Диком Западе», — констатировал Ноздрев.

Дипломат пояснил, что Вашингтон убеждает Токио полностью отказаться от российского газа. Он предположил, что США намереваются в дальнейшем предложить японской стороне закупать СПГ у американских производителей.