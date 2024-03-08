Песков ответил на вопрос о поездке Путина в новые регионы до выборов

Пока еще рано говорить о том, поедет ли президент России Владимир Путин в новые регионы страны до выборов главы государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Telegram-канал РИА Новости.

«Пока еще рано говорить. Вы знаете он там бывал, бывал неоднократно. И будет дальше. Но, когда это случится, точно не могу сказать», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Затем Путин прилетел в Ставрополь, где он посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура». Следующей точкой в маршруте президента стал Краснодар.