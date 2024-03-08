Захарова прокомментировала выступление Байдена в Конгрессе

Речь президента США Джо Байдена в Конгрессе — «какой-то мезозойский постмодерн», отметила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат пояснила, что американский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил, что не уйдет с поста.

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Вместе с тем, добавила Захарова, в конце выступления Байден признал, что если бы был умным, то покинул бы Овальный кабинет прямо сейчас.

Таким образом, заметила представитель МИД, глава Соединенных Штатов не уходит в отставку потому, что «он не умный».

Захарова также обратила внимание на то, что Байден призвал ездить за дешевыми лекарствами в Москву. Она констатировала с сарказмом, что консульскому департаменту придется добавить в список «Целей для поездок в Россию» графу «За лекарствами по совету Байдена».