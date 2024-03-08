В Госдуме пригрозили Британии и напомнили об уязвимости острова

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал британские поставки Киеву средств нападения на Крым, Крымский мост и объекты флота. Слова парламентария приводит РИА Новости.

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Затулин пригрозил Британии и напомнил о потопляемости ее острова. По его мнению, военные поставки Лондона Киеву и заявления о захвате Крыма обладают как политическим, так и историческим контекстом.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас Британия близко к сердцу принимают все, что связано с Черным морем, Одессой и этой акваторией, поскольку страна является водной акваторией. Лондон стремится управлять морями, отметил депутат.

«Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — заключил Затулин.

Ранее в Британии анонсировали скорые поставки на Украину. Замминистра обороны страны Джеймс Хиппи уточнил, что в период с апреля по июнь страна отправит Киеву снаряды.

Запад призвали помочь Украине с нападением на Крымский мост