Медведев прокомментировал решение Байдена сравнить себя с Рузвельтом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение президента США Джо Байдена сравнить себя с бывшим главой государства Франклином Рузвельтом, отметив, что такое сравнение оказалось не в пользу Байдена. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В обращении о положении в стране Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Это так себе сравнение. Очевидно, не в его пользу», - подчеркнул Медведев.

По его словам, Рузвельт смог вывести страну из Великой депрессии, а Байден наоборот «вознамерился затащить человечество в ад». Рузвельт, напомнил Медведев, боролся за мир совместно с СССР, вто время как Байден «активно и настойчиво пытается начать третью мировую войну».

Кроме того, «Рузвельт боролся против фашистов, но Байден борется за них», - добавил зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев в поздравлении женщин с 8 Марта заявил, что Россия проходит через череду сложных испытаний и постепенно приближает победу.

Ранее Медведев прокомментировал слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины.