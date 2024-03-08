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Мишустин заявил, что 8 марта олицетворяет благодарность мира женщинам

Праздник Международного женского дня 8 марта олицетворяет благодарность мира женщинам, прекрасной половине человечества. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, обращение которого опубликовано на сайте кабмина.

Мишустин поздравил россиянок с 8 марта
© РИА Новости
"Вы привносите в мир радость и гармонию, наполняете жизнь добротой, храните семейный очаг, воспитываете детей. Реализуете себя в профессиональной и общественной деятельности, успешно решаете государственные задачи", - заявил Мишустин.

Российский премьер пожелал женщинам хорошего весеннего настроения, заботы и внимания со стороны родных, друзей и коллег.

До этого президент России Владимир Путин в обращении по случаю Международного женского дня заявил, что материнство является главным подарком природы для женщины и потрясающим предназначением. Президент отметил, что текущий 2024 год посвящен именно семье.

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