В России назвали причину изоляции США от других стран в ООН
Из-за конфликта Израиля и сектора Газа США оказались изолированы от других государств, которые входят в состав ООН. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РЕН.ТВ со ссылкой на портал International Reporters.
Он назвал ситуацию на Ближнем Востоке «долгоиграющей проблемой» на повестке дня Совета безопасности ООН. По его мнению, все усилия, которые принимают страны из состава ООН, чтобы принудить Израиль и движение ХАМАС заключить мир и прекратить боевые действия, сдерживаются со стороны Соединенных Штатов.
«Сейчас сложилась ситуация, когда американцы изолированы в Совете безопасности и 14 государств-членов готовы ставить вопрос о немедленном прекращении огня. Не готовы на это только США и Израиль», – считает Полянский.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН выразил надежду на то, что конфликт на Ближнем Востоке рано или поздно закончится, когда между Палестина и Израиль научатся мирному сосуществованию друг с другом. Он подчеркнул, что сегодня ООН стремится именно к этой цели.