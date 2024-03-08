В России назвали причину изоляции США от других стран в ООН

Из-за конфликта Израиля и сектора Газа США оказались изолированы от других государств, которые входят в состав ООН. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, передает РЕН.ТВ со ссылкой на портал International Reporters.

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Он назвал ситуацию на Ближнем Востоке «долгоиграющей проблемой» на повестке дня Совета безопасности ООН. По его мнению, все усилия, которые принимают страны из состава ООН, чтобы принудить Израиль и движение ХАМАС заключить мир и прекратить боевые действия, сдерживаются со стороны Соединенных Штатов.

«Сейчас сложилась ситуация, когда американцы изолированы в Совете безопасности и 14 государств-членов готовы ставить вопрос о немедленном прекращении огня. Не готовы на это только США и Израиль», – считает Полянский.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН выразил надежду на то, что конфликт на Ближнем Востоке рано или поздно закончится, когда между Палестина и Израиль научатся мирному сосуществованию друг с другом. Он подчеркнул, что сегодня ООН стремится именно к этой цели.

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