Симоньян ответила на предупреждения США и Британии о терактах в Москве

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала предупреждения посольств США и Великобритании об угрозе терактов в Москве 8 марта. Она указала на то, что соответствующую информацию необходимо передавать по линии спецслужб.

Симоньян отметила, что послы двух стран скоординировано предупредили о якобы готовящихся терактах и призвали избегать массовых мероприятий в российской столице.

«Недорогие "партнеры"! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, что вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — заявила она.

Ранее стало известно, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в одном из административных зданий Республики Карелия в четверг, 7 марта. Его планировал совершить гражданин Белоруссии 1974 года рождения по заданию украинских спецслужб.

Посольство США предупредило американцев о террористической угрозе в Москве