Путин обратился к россиянкам в честь 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Он произнес слова благодарности и восхищения в видеообращении по случаю праздника, запись опубликована на сайте Кремля.

Он указал, что женщины берут на себя ответственность за решение сложных задач, добиваются успехов и отличных результатов в самых разных сферах, а также поражают окружающих «умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно». Президент РФ подчеркнул, что женщины могут справиться с целым набором хлопот и проблем и в то же время остаются «притягательными и обворожительными». По его словам, женщинами «невозможно не восхищаться».

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Путин заявил, что сердечно поздравляет всех россиянок с праздником.

«Мы ждем его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, тёплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам», — сказал он.

Президент РФ пожелал женщинам взаимопонимания с теми, кто им дорог, а также «как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем».

Он также выразил отдельную благодарность женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, и отметил, что они вновь и вновь доказывают мужество женских сердец.