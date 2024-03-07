$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

В ГД раскрыли причину отправки Залужного в Великобританию

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что Владимир Зеленский отправил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Великобританию в качестве посла, поскольку испугался конкуренции. Его слова приводит «РИА Новости».

В ГД раскрыли причину отправки Залужного в Великобританию
© globallookpress.com

Ранее стало известно, что МИД Украины согласовал кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании.

По словам Чепы, такое развитие событий «предполагалось».

«Зеленский Залужного в Англию отправил подальше с глаз долой, потому что он его боится, он конкурент для него», — считает депутат.

Напомним, что Залужный покинул свой пост главкома ВСУ в начале февраля. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Уже тогда предполагалось, что в дальнейшем Залужный может занять должность посла Великобритании, но официальных заявлений на этот счет не было.

Политика
Александр Сырский
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Алексей Чепа
Госдума
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости