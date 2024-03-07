В ГД раскрыли причину отправки Залужного в Великобританию

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что Владимир Зеленский отправил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Великобританию в качестве посла, поскольку испугался конкуренции. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее стало известно, что МИД Украины согласовал кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании.

По словам Чепы, такое развитие событий «предполагалось».

«Зеленский Залужного в Англию отправил подальше с глаз долой, потому что он его боится, он конкурент для него», — считает депутат.

Напомним, что Залужный покинул свой пост главкома ВСУ в начале февраля. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Уже тогда предполагалось, что в дальнейшем Залужный может занять должность посла Великобритании, но официальных заявлений на этот счет не было.