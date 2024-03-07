В России назвали последствия передачи замороженных активов Украине

Передача замороженных в Швейцарии российских активов в размере почти 8,5 миллиардов долларов нанесет удар по репутации Берна и станет воровством. Такое мнение высказал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, передает «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время в диппредставительстве изучают решение Совета кантонов.

«В любом случае полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов Российской Федерации, как и любого другого государства», — сказал Гармонин.

Он отметил, что реализация такого решения нанесет ущерб не только «правовой целостности мировой финансовой системы, но и репутации Швейцарии в качестве правового государства и надежного финансового центра». Кроме того Гармонин указал, что власти РФ неоднократно заявляли, что рассматривают данные действия как «чистейшей воды воровство».

Ранее швейцарские сенаторы проголосовали за использование замороженных средств Центробанка России на сумму около 8,5 миллиардов долларов для восстановления Украины.