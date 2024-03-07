Захарова напомнила о позорном уходе Франции из Африки

Франция с позором оставила Мали и другие африканские страны, а теперь планирует открыть миссию по обороне в Молдавии. Так отреагировала на соответствующие слова французского президента у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие месяцы Париж откроет в Кишиневе постоянную миссию по обороне.

Захарова отметила, что «только что Франция закрыла ее в Мали». По ее словам, это произошло, потому что «как выяснилось, Париж не умеет оборонять».

«За восемь лет нахождения в стране французы не смогли выполнить поставленные задачи и ушли. Ушли они не только из Мали, но и из других африканских стран. Там же работать надо, по-настоящему бороться с терроризмом, а не "оборонять Молдову". Позор был на весь мир — оставленные позиции, не исполненные обязательства», — написала Захарова.

Теперь же Франция решила обратить внимание на Армению и Молдавию, поскольку там они смогут «в теории и мускулами поиграть в тренажерном зале, и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ».