Сенатор назвал США разжигателями Третьей мировой войны

Передачу Киеву Taurus и им подобных ракет Россия должна расценивать, как прямое участие стран НАТО в конфликте, говорит NEWS.ru член Совета Федерации Виктор Бондарев. Если США готовятся спровоцировать эскалацию, то их смело можно считать разжигателями Третьей мировой войны, убежден он.

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Если США готовятся спровоцировать эскалацию конфликта, то смело можем считать их разжигателями общеевропейской войны, а то и Третьей мировой войны. В последней, как известно, нет ни победителей, ни проигравших, — говорит Бондарев.

Сенатор отмечает, что российские силы в данное время планомерно двигаются к своей цели на СВО и владеют инициативой. Однако вызывает беспокойство, что США стали применять боевую авиацию НАТО и разведывательные самолеты в Черном море, которое РФ относит к зоне своей национальной безопасности.

Подобное поведение США для нас неприемлемо. Мы будем применять контрмеры в виде равносильных и адекватных действий, — сказал он.

Ранее журналист Politico Мэтью Карничниг заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять крылатые ракеты Taurus Украине из-за «укоренившегося страха» перед Россией. По его мнению, Шольц хочет снискать славу «канцлера мира» и в конечном итоге подвести Киев к переговорам с Москвой.