Cенатор ответил пригрозившей Путину Гаагой фон дер Ляйен

Бог накажет главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее пригрозила президенту РФ Владимиру Путину Гаагским судом, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, все происходящее на Украине организовано ее руками. Вместе с тем политик добавил, что фон дер Ляйен не может этого осознать, так как мыслит «очень примитивно».

Бог — высший судья и прежде всего он накажет Фон дер Ляйен и всю эту компанию, которая фактически развязала войну на Украине. Они мыслят очень примитивно, даже не понимают, что все произошедшее на Украине организовано их руками. С 1991 года европейцы и американцы создавали из Украины анти-Россию. Их Бог покарает 100%, — заявил Цеков.

Гаагский суд прекратит свое существование в ближайшие годы из-за сильнейшей ангажированности, добавил политик. Уже давно он должен был наказать всех руководителей Европы и Америки за войны, развязанные в Ираке, Ливии, Сирии и других государствах.

Высший судья есть на этом свете, хотя все они безбожники, не верят в ценности, которые веками создавали наши предки, совершенно никчемные люди, которые говорят, как они считают, какие-то глубокие мысли. Все это крайне несправедливо по отношению к России и нашему президенту, — добавил сенатор.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. По его словам, женщина так и видит себя главнокомандующим вооруженными силами и «королевой Европы».