Путин пошутил над Шойгу

Президент РФ Владимир Путин пошутил над министром обороны России Сергеем Шойгу во время своего визита в Краснодар, где он 7 марта посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и поздравил курсанток с наступающим праздником. Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале Кремля.

«Сергей Кужугетович, это не для вас», — пошутил глава государства, проходя мимо министра обороны с букетом в руках.

Шойгу заявил, что Запад обязан услышать адресованные ему слова в послании Путина

Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».