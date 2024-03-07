Политолог объяснила слова Путина о построении справедливого миропорядка

Президент России Владимир Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи. Он говорил о справедливом мироустройстве, ценностях и единомышленниках, которые приехали на мероприятие в Сириус. Эксперт ЭИСИ Виктория Карпова объяснила «ФедералПресс», зачем Путин поднял эти темы:

«Президент обозначил главную мировую несправедливость и необходимость равных условий развития. Те 20 тысяч молодых лидеров в разных сферах, от бизнеса до культуры и образования, присутствующие на самой площадке проведения фестиваля, – это те люди, которые будут бороться за будущее и за создание равных условий развития в своих странах. С точки зрения того, о чем говорил Путин, мы рождаемся равными, но у нас глобальная несправедливость заключается в отсутствии равных условия развития. Если в России создаются эти условия для молодежи, то на мировом уровне этого не так много. Россия как государство с открытыми границами готова быть площадкой для помощи молодым лидерам в реализации их идей. Сам фестиваль является определенным шагом на пути борьбы с этой несправедливостью и создания этого справедливого миропорядка. Те основы для сотрудничества, которые заложены на фестивале между молодыми лидерами, на самом деле нацелены на горизонт планирования, на десятилетия вперед, когда эти лидеры достигнут определенных управленческих позиций и смогут общаться друг с другом на равноправных, партнерских и уважительных условиях. Фестиваль – это большой вклад в будущее на уровне нескольких поколений вперед, на базе нового, более справедливого миропорядка. Содержательная программа фестиваля ничуть не уступала его грандиозному масштабу. Было пять тематических дней, и каждый из них был нацелен на вещи и ценности, которые важны для нашего государства. Путин вчера об этом говорил: идея справедливости, равенства, взаимопомощь, решение глобальных проблем, сохранение семейных ценностей».