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Путин встретился с летчицами Краснодарского высшего авиационного училища

Президент России Владимир Путин посетил Краснодарское высшее авиационное училище и пообщался с летчицами. Встреча прошла в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

Путин встретился с летчицами Краснодарского высшего авиационного училища
© РИА Новости

Глава государства отметил, что женщины достойно служат стране в зоне специальной военной операции. Президент поздравил летчиц с наступающим праздником 8 Марта.

«Поздравляю вас с наступающим приближающимся праздником и желаю всего самого доброго», - сказал Путин.
Политика
Владимир Путин