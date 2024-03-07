Путин встретился с летчицами Краснодарского высшего авиационного училища

Президент России Владимир Путин посетил Краснодарское высшее авиационное училище и пообщался с летчицами. Встреча прошла в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

Глава государства отметил, что женщины достойно служат стране в зоне специальной военной операции. Президент поздравил летчиц с наступающим праздником 8 Марта.