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В ГД внесли проект обращения к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева

Проект обращения к Бундестагу в связи с участием Германии в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре на территории РФ внесен в Госдуму. Об этом заявил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В ГД внесли проект обращения к Бундестагу из-за участия ФРГ в преступлениях Киева
© РИА Новости
"Проект обращения к Бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров внесен в Госдуму. Предлагаем вынести вопрос на обсуждение 12 марта", - сказал депутат.
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