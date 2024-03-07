В ГД внесли проект обращения к Бундестагу из-за участия ФРГ в преступлениях Киева

Проект обращения к Бундестагу в связи с участием Германии в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесении ущерба гражданской инфраструктуре на территории РФ внесен в Госдуму. Об этом заявил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Проект обращения к Бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров внесен в Госдуму. Предлагаем вынести вопрос на обсуждение 12 марта", - сказал депутат.