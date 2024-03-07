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Путин прилетел в Краснодар

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар.

Путин прилетел в Краснодар
© РИА Новости

Как ожидается, глава государства посетит Краснодарское высшее военное авиационное училище. За годы своего существования учебное заведение подготовило больше 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них свыше 18 тыс. летчиков. С сентября 2017 года училище приступило к обучению курсантов-девушек.

Также Путин приедет во Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. Традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.

Сегодняшняя программа - продолжение большой поездки главы государства по южным территориям России. Накануне президент работал в Сочи и на федеральной территории Сириус: там он провел встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, собрал совещание по развитию Юга России и Приазовья, принял участие в закрытии Всемирного фестиваля молодежи и пообщался с его гостями. Еще днем ранее Путин посещал Ставрополье (относится к Северо-Кавказскому федеральному округу).

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