Путин прилетел в Краснодар

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар.

Как ожидается, глава государства посетит Краснодарское высшее военное авиационное училище. За годы своего существования учебное заведение подготовило больше 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них свыше 18 тыс. летчиков. С сентября 2017 года училище приступило к обучению курсантов-девушек.

Также Путин приедет во Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. Традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.

Сегодняшняя программа - продолжение большой поездки главы государства по южным территориям России. Накануне президент работал в Сочи и на федеральной территории Сириус: там он провел встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, собрал совещание по развитию Юга России и Приазовья, принял участие в закрытии Всемирного фестиваля молодежи и пообщался с его гостями. Еще днем ранее Путин посещал Ставрополье (относится к Северо-Кавказскому федеральному округу).